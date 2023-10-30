Так сказала Скарлетт: совет от самой незабываемой женщины каждому знаку зодиака

Так сказала Скарлетт: совет от самой незабываемой женщины каждому знаку зодиакаОХараИногда так хочется, чтобы персонаж любимого фильма или книги ожил на минутку и дал тебе персональный совет, правда? Мы решили в этом помочь и попытались представить, что бы сказала прекрасная и несгибаемая Скарлетт О’Хара каждому знаку зодиака.