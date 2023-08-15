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Этот прилет назван вражескими СМИ «чудовищным по последствиям»

Этот прилет назван вражескими СМИ «чудовищным по последствиям»

«Кинжалы» уничтожили базу «соколов Зеленского», которых готовили для полетов на F-16. Самостийные эксперты подозревают американцев в сливе русским информации, чтобы не передавать Украине свои истребители Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье.

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Комментарии
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Вячеслав Rfvtytd
Да кому ,что тут нужно сливать ,когда сейчас из каждого утюга все эти Резники ,Зели ,Ермаки и прочая бандеровская камарилья на весь мир хвалиться ,что у них и где есть и как они будут Россию перемогать .😀
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13 час.
Юрий Золотарев
Вообще-то, по ЛЮБОМУ скоплению жовтно-блакитных прапоров хорошо бы долбануть &quot;Кинжалом&quot;, либо там &quot;Ланцетом&quot;. Под жовтно-блакитной тряпкой по определению не могут находиться ЛЮДИ - только НЕлюди!
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10 час.
Н
НС
помните мультик про &quot;Аргонавтов&quot;?  Язон бросил каменюку в ряды врагов, а те  были тупые и стали мочить друг-друга... Вот бы и нам также - пусть ушлёпки друг-друга мочат, а мы со стороны посмотрим. Надо про &quot;каменюку&quot; подобную подумать...
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8 час.

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