Этот прилет назван вражескими СМИ «чудовищным по последствиям»

Вячеслав Rfvtytd Да кому ,что тут нужно сливать ,когда сейчас из каждого утюга все эти Резники ,Зели ,Ермаки и прочая бандеровская камарилья на весь мир хвалиться ,что у них и где есть и как они будут Россию перемогать .😀

Юрий Золотарев Вообще-то, по ЛЮБОМУ скоплению жовтно-блакитных прапоров хорошо бы долбануть "Кинжалом", либо там "Ланцетом". Под жовтно-блакитной тряпкой по определению не могут находиться ЛЮДИ - только НЕлюди!