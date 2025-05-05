Россияне стали активнее интересоваться диагностикой заболеваний

В стране увеличилась потребность в современных исследованиях Востребованность видов исследований зависит от запросов населения, сказала радио Sputnik руководитель отдела развития поставщика медицинских изделий «Фокус-М» Эльмира Кутуева.
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