Патриарх Кирилл представил подлинник Казанской Божией Матери, украденной в 1904 году

Предстоятель РПЦ назвал историческим событием обнаружение святыни, считающейся символом народного ополчения 1612 годаПатриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обнаружении оригинальной иконы Казанской Божией Матери, считавшейся утерянной более ста лет назад.
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