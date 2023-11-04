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Патриарх Кирилл представил подлинник Казанской Божией Матери, украденной в 1904 году

Патриарх Кирилл представил подлинник Казанской Божией Матери, украденной в 1904 году

Предстоятель РПЦ назвал историческим событием обнаружение святыни, считающейся символом народного ополчения 1612 годаПатриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обнаружении оригинальной иконы Казанской Божией Матери, считавшейся утерянной более ста лет назад.

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