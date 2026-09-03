После приезда главы ЦРУ в Москву российская армия начала буквально ровнять с землей весь военно-промышленный комплекс Украины.
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Нужно делать ТАК, КАК ВЫГОДНО И НУЖНО РОССИИ.