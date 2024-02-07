Русские снайперы: Овечкин забросил 832-ю шайбу в НХЛ, Кузьменко забил в первом матче после обмена

Андрей Кузьменко успешно выступил в первом матче после обмена из «Ванкувера». Российский нападающий открыл счёт на пятой минуте встречи с «Бостоном» и помог «Калгари» одержать крупную победу над одним из лидеров регулярного чемпионата.