Русские снайперы: Овечкин забросил 832-ю шайбу в НХЛ, Кузьменко забил в первом матче после обмена

Андрей Кузьменко успешно выступил в первом матче после обмена из «Ванкувера». Российский нападающий открыл счёт на пятой минуте встречи с «Бостоном» и помог «Калгари» одержать крупную победу над одним из лидеров регулярного чемпионата.
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