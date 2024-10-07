Более 6,5 тысяч тамбовских медработников получают досрочную пенсию

В Тамбовской области пенсия досрочно назначена 6573 медработникам. Выйти на пенсию досрочно медики имеют право через 5 лет после выработки медицинского стажа: не менее 25 лет для трудовой деятельности в сельской местности или не менее 30 лет - в городе, сообщают в региональном ОСФР.