Рогозин: российская орбитальная станция сможет находиться на орбите вечно

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) благодаря специальной технологии сможет постоянно находиться на орбите, рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) благодаря специальной технологии сможет постоянно находиться на орбите, рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
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