30 недоумевающих людей, которые нашли в интернете ответ на свой вопрос

Наш большой мир полон удивительных открытий, и, конечно, невозможно знать ответы на все вопросы. К счастью, их можно найти в интернете… Одно из сообществ Reddit под названием «Что это?» помогает в поиске ответов.
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