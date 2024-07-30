Российские наблюдатели в Венесуэле находятся под защитой дипмиссии

Группа российских наблюдателей за выборами в Венесуэле оказалась не в состоянии вернуться в свою гостиницу из-за беспорядков и сейчас находится под защитой российского посольства, сообщил РИА Новости член делегации Совета Федерации и депутат Государственной Думы Алексей Волоцков.
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