Российские наблюдатели в Венесуэле находятся под защитой дипмиссии

Группа российских наблюдателей за выборами в Венесуэле оказалась не в состоянии вернуться в свою гостиницу из-за беспорядков и сейчас находится под защитой российского посольства, сообщил РИА Новости член делегации Совета Федерации и депутат Государственной Думы Алексей Волоцков.