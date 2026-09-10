Watch: Tori Kelly performs 'Sing' cover, new songs at Tiny Desk concert

Tori Kelly performed songs from her new album and her cover of "Don't You Worry 'Bout a Thing" from "Sing" at an intimate Tiny Desk concert for NPR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым