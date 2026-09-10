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Watch: Tori Kelly performs 'Sing' cover, new songs at Tiny Desk concert

Tori Kelly performed songs from her new album and her cover of "Don't You Worry 'Bout a Thing" from "Sing" at an intimate Tiny Desk concert for NPR.

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