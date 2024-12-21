Редко - Рожская АВОП приглашает посетить праздничную фотозону ´Рождественское настроение´.Здесь каждый посетитель сможет почувствовать приближение одного из главных праздников года: сделать фото у елки, в уютном кресле - качалке, а малышам - проявить свое творчество, изобразить свое желание, нарисовав картинку для Деда Мороза.