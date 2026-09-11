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Контрафронт

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Саудовская Аравия: Министерство энергетики объявило, что несколько человек получили ранения, когда...

Саудовская Аравия: Министерство энергетики объявило, что несколько человек получили ранения, когда дроны атаковали насосные станции вдоль трубопровода Восток-Запад, в том числе в Аль-Месбахе и Аль-Деркре, регион Медина, 10 сентября.

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