Саудовская Аравия: Министерство энергетики объявило, что несколько человек получили ранения, когда дроны атаковали насосные станции вдоль трубопровода Восток-Запад, в том числе в Аль-Месбахе и Аль-Деркре, регион Медина, 10 сентября.