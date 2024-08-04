К строительству магистрали Москва — Петербург привлекут сотни предприятий

Планируется использовать только отечественные наработки, заявил глава Минтранса РФ. Сотни предприятий будут задействованы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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