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«РВ»: Бойцы РФ впервые подбили бронемашину США на основе танка Abrams

Танкисты из 21-й бригады Центрального военного округа России, которых за литеру “О” на шевроне прозвали  “Отважные”, уничтожили первую из поставленных ВСУ из США боевую машину для разминирования, созданную на базе танка M1 Абрамс.

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