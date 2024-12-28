Путин дал поручение по спортивным соревнованиям для ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин дал распоряжение о необходимости включения соревнований для ветеранов специальной военной операции в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий до 31 марта.
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