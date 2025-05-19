В Смоленске сотрудниками полиции пресечена продажа контрафактной парфюмерии и аксессуаров модных брендов

Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску в результате оперативно-профилактических мероприятий установлено, что в Смоленске 43-летняя местная жительница осуществляла торговлю контрафактной парфюмерией и аксессуарами в павильоне, расположенном в одном из торговых центров города.