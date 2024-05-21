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После крушения самодельного самолёта на суздальском аэродроме выявили нарушения

После крушения самодельного самолёта на суздальском аэродроме выявили нарушения

Из-за нарушений на частном аэродроме «Павловское» возбудили административные дела по двум статьям.В Суздальском районе прошла проверка частного аэродрома «Павловское», с которого взлетал разбившийся насмерть на самодельном самолёте авиаконструктор Игорь Буевич.

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