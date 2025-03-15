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Найденная в Египте «неприкасаемая» мумия потрясла археологов

Найденная в Египте «неприкасаемая» мумия потрясла археологов

Загадочная мумия с пирамидальными повязками вызвала потрясение у исследователей.Неприкасаемые останки мумии из Египта вызывают массу вопросов у ученых.

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