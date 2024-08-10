Депутат Госдумы Чепа: создание Россией буферной зоны предотвратит атаки ВСУ

Россия должна предотвращать атаки ВСУ, подобные нападению на Курскую область, с помощью создания буферной зоны и нанесения упреждающих ударов по противнику, заявил 10 августа депутат Государственной думы Алексей Чепа.
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