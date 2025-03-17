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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» о том, что ВАР 6 минут проверял гол «Локо»: «Это особенность нашего оборудования. Все клубы этим недовольны»

В субботу бело-голубые проиграли железнодорожникам (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ. «Надо посмотреть эпизод (второй гол «Локомотива» – Спортс”) в более хорошем качестве.

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