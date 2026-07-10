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BetBoom стал премиальным партнером «Матча года». В Санкт-Петербурге сыграют Овечкин, Малкин, Капризов, Панарин и другие хоккеисты

25 июля в Санкт-Петербурге состоится хоккейный «Матч года». Премиальным партнером события выступит букмекерская компания BetBoom.

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