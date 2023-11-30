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Боевики ВСУ угнали автомобиль жительницы Херсона

Боевики ВСУ угнали автомобиль жительницы Херсона

Военнослужащие сполна отплатили женщине за доброту.Жители оккупированного Херсона сообщают, что 29 утра жительница Херсона ехала к матери в село Степановка и встретила на Новониколаевском шоссе двух голосующих военнослужащих.

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