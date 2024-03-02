Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 голов

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 2 марта забил 839-ю шайбу в матче против «Филадельфии Флайерз», сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 55 голов.