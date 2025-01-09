Более 90 млн турпоездок: 2024 год стал рекордным для туризма в России.

Правительство РФ ожидает статистического рекорда по внутреннему туризму АВТОР(ы): Роман Шимаев, Анастасия Белоусова За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 млн поездок по стране, заявили в кабмине.
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