Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Более 90 млн турпоездок: 2024 год стал рекордным для туризма в России.

Более 90 млн турпоездок: 2024 год стал рекордным для туризма в России.

Правительство РФ ожидает статистического рекорда по внутреннему туризму АВТОР(ы): Роман Шимаев, Анастасия Белоусова За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 млн поездок по стране, заявили в кабмине.

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