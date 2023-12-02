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Замглава ЕК Юрова: У ЕС сложности в убеждении граждан в необходимости помощи Киеву

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вě́ра Юрôва в интервью французской газете Le Monde отметила, что странам Европы становится все сложнее убедить своих граждан в необходимости поддержки Украины.

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