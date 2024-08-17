В Минобороны пообещали жесткий военный ответ при ударе Киева по Курской АЭС

ТАСС/Управление коммуникаций Курской АЭС Москва немедленно примет жесткие ответные меры при попытке киевского режима совершить провокацию против Курской АЭС и вызвать техногенную катастрофу, заявили в Минобороны России.
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