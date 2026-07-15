Почему расчёты БПЛА стали одной из главных целей на фронте

Современная линия боевого соприкосновения всё больше превращается в противостояние технологий. Беспилотники стали одним из ключевых инструментов ведения боевых действий, а их операторы — одними из наиболее важных специалистов на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии