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Пронедра

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Почему расчёты БПЛА стали одной из главных целей на фронте

Почему расчёты БПЛА стали одной из главных целей на фронте

Современная линия боевого соприкосновения всё больше превращается в противостояние технологий. Беспилотники стали одним из ключевых инструментов ведения боевых действий, а их операторы — одними из наиболее важных специалистов на поле боя.

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