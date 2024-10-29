Денис Евстигнеев: слухи об уходе от жены к Алике Смеховой, смерть родителей и счастье с дочкой Гердта

Знаменитые родители не настаивали на том, чтобы Денис Евстигнеев пошел по их стопам, однако он выбрал операторский факультет ВГИКа.
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