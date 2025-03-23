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Царьград

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Импичмент Макрону? Флориан Филиппо требует действий в соцсети Х

Импичмент Макрону? Флориан Филиппо требует действий в соцсети Х

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к импичменту Эммануэля Макрона после его заявлений о мире на Украине и давлении на Путина.

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Комментарии
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Eduard
Давно пора скинуть &quot;Лакея&quot; Рокфеллеров!
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19 час.
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