Два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Ижевске пострадали двое детей. Авария произошла утром во вторник, 5 ноября, около 8:45 на улице Выставочной, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.
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