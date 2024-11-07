Два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Ижевске пострадали двое детей. Авария произошла утром во вторник, 5 ноября, около 8:45 на улице Выставочной, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.