Третий кризис российского капитализма

Капитализм охватывал Россию с конца 1980-х годов и после 1991 г. начал переборку и переработку производственных ресурсных активов, оставшихся после раздела СССР.
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