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«Кливленд» официально подтвердил переход Марио Хезони

Возвращение 31-летнего форварда Марио Хезони (203 см) в НБА затруднилось по техническим причинам из-за позиции «Реала», но теперь «Кливленд» официально подтвердил контракт с хорватом.

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