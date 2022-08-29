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Полицейские Советского района города Томска присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии 1 сентября в рамках акции «Помоги пойти учиться!» сотрудники полиции встречаются с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, чтобы помочь им подготовить детей школьного возраста к новому учебному году.

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