Красноярские журналисты опубликовали 8 вакансий с зарплатой от 100 тысяч

«Исторический» кадровый дефицит в Красноярском крае никуда не делся — наша редакция продолжает рассказывать об этой проблеме в материалах, где соискатели делятся трудностями при поиске работы и отношениях с нанимателями.
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