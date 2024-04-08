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МИД РФ: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

МИД РФ: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

Как отметили в Министерстве иностранных дел РФ, редакции ведущих западных СМИ следуют указаниям по закреплению в повестке своей версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле» и не освещают истинные масштабы трагедии, а также не называют число жертв теракта.

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