МИД РФ: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

Как отметили в Министерстве иностранных дел РФ, редакции ведущих западных СМИ следуют указаниям по закреплению в повестке своей версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле» и не освещают истинные масштабы трагедии, а также не называют число жертв теракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии