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Кучеров вышел на 25-е место в истории НХЛ по набранным в одном сезоне очкам

Кучеров вышел на 25-е место в истории НХЛ по набранным в одном сезоне очкам

Никита Кучеров пробился в топ-25 НХЛ по набранным очкам в одном сезоне НХЛ. В ночь на 12 апреля в Тампе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнингс» принимала «Оттаву Сенаторз».

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