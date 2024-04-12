Кучеров вышел на 25-е место в истории НХЛ по набранным в одном сезоне очкам

Никита Кучеров пробился в топ-25 НХЛ по набранным очкам в одном сезоне НХЛ. В ночь на 12 апреля в Тампе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнингс» принимала «Оттаву Сенаторз».