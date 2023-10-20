Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Наньчане

Диана Шнайдер одолела Нао Хибино и вышла в полуфинал турнира в Китае. В Наньчане завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Диана Шнайдер встречалась с представительницей Японии Нао Хибино.