Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Наньчане

Диана Шнайдер одолела Нао Хибино и вышла в полуфинал турнира в Китае. В Наньчане завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Диана Шнайдер встречалась с представительницей Японии Нао Хибино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии