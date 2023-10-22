Что за праздник День защиты мужской нервной системы, отмечаемый 22 октября, поздравления Алёна Юрьева22 октября — день, который стал символом защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин.
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