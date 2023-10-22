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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что за праздник День защиты мужской нервной системы, отмечаемый 22 октября, поздравления

Что за праздник День защиты мужской нервной системы, отмечаемый 22 октября, поздравления

Что за праздник День защиты мужской нервной системы, отмечаемый 22 октября, поздравления Алёна Юрьева22 октября — день, который стал символом защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин.

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