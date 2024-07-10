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Кейн о 2:1 с Нидерландами: «История свершилась. У тебя может быть пять минут или одна, но ты можешь изменить ситуацию и выиграть для нас турнир. Гол Уоткинса был выдающимся, он заслужил это»

Кейн о 2:1 с Нидерландами: «История свершилась. У тебя может быть пять минут или одна, но ты можешь изменить ситуацию и выиграть для нас турнир. Гол Уоткинса был выдающимся, он заслужил это»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил победный гол на 91-й минуте этого матча.  «История свершилась.

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