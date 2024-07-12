Вода покинула все дома в муниципалитете Приморья

В Приморском крае Дальнереченск постепенно перестает страдать от наводнений. Несмотря на периодическое возникновение осадков, вода отступает от домов и приусадебных участков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
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