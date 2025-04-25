На вокзале Калуга-1 сделают дополнительный вход в часы пик

В здании калужского вокзала организуют дополнительный вход, чтобы сократить очереди. Напомним, что с 16 апреля на вокзале Калуга-1 компания "РЖД" ввела дополнительные меры безопасности: вход на платформу осуществляется после обязательного досмотра через рамки металлоискателя и рентген-телевизионное оборудование.