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Калуга-поиск

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На вокзале Калуга-1 сделают дополнительный вход в часы пик

На вокзале Калуга-1 сделают дополнительный вход в часы пик

В здании калужского вокзала организуют дополнительный вход, чтобы сократить очереди. Напомним, что с 16 апреля на вокзале Калуга-1 компания "РЖД" ввела дополнительные меры безопасности: вход на платформу осуществляется после обязательного досмотра через рамки металлоискателя и рентген-телевизионное оборудование.

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