"УВИДЕЛ СВОЮ ПОКОЙНУЮ МАМУ, А ОНА МЕНЯ ГОНИТ: УХОДИ ОТСЮДА". ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ С ТОГО СВЕТА РУССКИХ БОЙЦОВ

Владимир Алтайцев Шарлатанство от фанатиков РПЦ, все эти истории высосаны из пальца. Мало ли что может человеку почудиться на войне. Но Бог здесь с какого боку?

Владимир Алтайцев Чушь. Я не верю в бога, потому мне и не снятся такие кошмары, как вам.К психиатру идти на приём надо.