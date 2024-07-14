Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"УВИДЕЛ СВОЮ ПОКОЙНУЮ МАМУ, А ОНА МЕНЯ ГОНИТ: УХОДИ ОТСЮДА". ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ С ТОГО СВЕТА РУССКИХ БОЙЦОВ

"УВИДЕЛ СВОЮ ПОКОЙНУЮ МАМУ, А ОНА МЕНЯ ГОНИТ: УХОДИ ОТСЮДА". ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ С ТОГО СВЕТА РУССКИХ БОЙЦОВ

Война — территория чудес. На СВО происходит немало удивительных историй, в которые трудно поверить и которые не объяснишь одним лишь везением.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Шарлатанство  от фанатиков  РПЦ, все  эти истории высосаны  из пальца. Мало ли что может  человеку  почудиться  на войне. Но  Бог  здесь с какого боку?
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11 час.
Владимир Алтайцев
Чушь. Я  не верю в  бога, потому  мне и не снятся  такие кошмары, как вам.К психиатру  идти на приём надо.
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11 час.
Татьяна Ковыза
У вас , наверное, родители молодые и войны не видели и ничего не рассказывали. А мне и мама и папа рассказывала , что на войне и не такое было.Даже те кто в Бога не верил, все молились.
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9 час.

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