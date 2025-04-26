Шадриков предложил поставить дополнительные мусорные контейнеры на майские праздники

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Ежегодно во время майских праздников экологи Татарстана получают большое количество жалоб на нехватку мест для складирования отходов от садоводов.
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