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Марченко о хет-трике в игре с «Каролиной»: «Это было моей мечтой – забросить 3 шайбы дома и порадовать болельщиков»

Кирилл Марченко назвал хет-трик на домашней арене «Коламбуса» исполнением мечты.  Россиянин трижды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

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