Врач-онколог объяснил опасность курения вейпов

Симптомы EVALI — острого воспаления легких — обычно развиваются спустя три месяца регулярного курения вейпов, что считается минимальным сроком, за который могут появиться первые патологические изменения в легких.
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