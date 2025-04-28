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Врач-онколог объяснил опасность курения вейпов

Врач-онколог объяснил опасность курения вейпов

Симптомы EVALI — острого воспаления легких — обычно развиваются спустя три месяца регулярного курения вейпов, что считается минимальным сроком, за который могут появиться первые патологические изменения в легких.

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