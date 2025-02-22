СНБО Украины: в ВСУ есть альтернативы системам Starlink

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что США не отключат системы связи Starlink у Вооруженных сил Украины, а на крайний случай, у армии существуют «альтернативные вещи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии