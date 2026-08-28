Галицкий может отпустить воспитанника в клуб РПЛ, звездой «Спартака» интересуются зарубежом. Трансферные слухи дня

Свежее к утру.Что в РПЛКокшаров может перейти в «Факел»Александр Вильф, РИА Новости21-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров близок к переходу в воронежский «Факел» на правах аренды с опцией выкупа.
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