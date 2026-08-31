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Царьград

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"Наварили" миллионы на картах - ответят по полной. В Питере накрыли дроповодов

"Наварили" миллионы на картах - ответят по полной. В Питере накрыли дроповодов

В Санкт-Петербурге были задержаны четыре дроповода. Злоумышленники приобрели более тысячи банковских карт, а оборот средств составил более 112 миллионов рублей.

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