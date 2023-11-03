Опоздавшая на самолет пассажирка выбежала на взлетную полосу

В Австралии арестована женщина, которой удалось проскочить через охрану аэропорта и выбежать на взлетную полосу перед готовящимся к взлету самолетом, пытаясь заставить пилота остановиться, чтобы она тоже могла попасть на борт.
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